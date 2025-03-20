間質性肺炎とはどんな病気でしょうか。メカニズムや症状を医師が解説します（写真：hirost／PIXTA）2025年2月末、料理研究家として知られる枝元なほみさんが69歳でお亡くなりになりました。枝元さんは2020年に「間質性肺炎」と診断され、5年にわたり闘病を続けられていたそうです。間質性肺炎は、多くの方にとってあまり馴染みのない病気かもしれません。一般的にイメージされる感染性の肺炎とは異なり、間質性肺炎には独特の特徴