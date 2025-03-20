女優の橋本環奈（26）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は21日、第120話が放送される。結（橋本）は栄養失調の少女・田原詩になんとか食べてもらおうとラーメンを出してみるが、結局手をつけない。一方、歩（仲里依紗）は詩が持っていた手鏡を修理して、花に結に渡すよう差し出す。花は詩と友達になったと言い、歩は詩が自分が生きている意味がないと言っていることを