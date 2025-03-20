お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が２０日までにブログを更新し、東京ドームで行われたカブス対ドジャースのＭＬＢ開幕戦東京シリーズに家族で招待されたことを明かした。神戸在住の小原は１９日に更新したブログに３人の子どもたちの写真をアップしたうえで「新神戸駅です！向かう先は、、、！！！！ここ！！！！メジャーリーグ開幕戦ＭＬＢＪＡＰＡＮ様より家族でご招待いただきました有り難うございます」と