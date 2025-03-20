タレント島崎和歌子（52）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。収録中に一時退席する場面があった。この日は中山秀征と薬丸裕英がゲスト。生番組でのMC歴が長い2人が、生放送中のハプニングなどを語った。その後、CMを挟み再び番組が始まると島崎の姿がなく、MCのハライチ澤部佑は「アクシデントトークしてましたよね？ここでいないのは、もうわざとでしょ！和歌子がトイレ行っちゃった！」と苦笑