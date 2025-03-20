参院予算委員会で答弁する石破首相。このところ、表情にも覇気がない（写真：つのだよしお／アフロ）「10万円商品券配布」問題が直撃したことが原因であることは間違いない。報道各社が行った世論調査で、石破茂政権の支持率が大きく下落している。特筆すべきは、3月13日にネット記事で一報を報じた朝日新聞の調査だ。内閣支持率は前月から14ポイント減の26％だったのに対し、不支持率は同15ポイント増の59％。内閣支持率に与党第1