3月19日、ロックバンドの氣志團がSAGAアリーナで行われた佐賀バルーナーズと滋賀レイクスによる「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1第25節第2戦のハーフタイムショーでライブパフォーマンスを披露した。 綾小路翔さんが佐賀のユニフォームを着用して始球式を担当。バンクショットでシュートを沈めた。ハーフタイムにはメンバーがそれぞれ青、