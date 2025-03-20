マインツMF佐野海舟をボー・ヘンリクセン監督が絶賛している。昨夏の夏に鹿島アントラーズからマインツに完全移籍した24歳は、ここまでのブンデスリーガ全26試合に先発出場。すでにチームにとって欠かせない存在となっており、現在リーグ３位につけるマインツの躍進を支えている。クラブの公式サイトによると、そんな佐野についてマインツの指揮官は、同時期に加入した韓国人MFのホン・ヒョンソクと比較しつつ、次のように述