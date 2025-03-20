マリナーズとマイナー契約を結ぶ藤浪晋太郎投手（３０）が１９日（日本時間２０日）、アリゾナ州ピオリアでのレンジャーズ戦で９回から６番手で登板し、１回を無安打１四球無失点でセーブを挙げた。試合は３―２だった。６試合目の登板となった藤浪が持ち味を発揮し、今オープン戦で初セーブを挙げた。先頭打者に４球連続ボールで四球を与えたが、その後はコナー・ピオットを左飛、ダスティン・ハリスを二ゴロ、エゼキエル・デ