SnowMan阿部亮平（31）が20日、都内で不二家「ホームパイ」新ブランドキャラクター発表会に出席した。「（ホームパイは）長く愛されてきた。ホームパイ先輩にご指南いただき、僕も長く愛される存在になりたい」と意気込んだ。来月1日から「ホームパイ（アーモンドクッキー）」が新発売となる。サクサク食感のパイ生地とアーモンドを練り込んだクッキー生地を重ね合わせた“新食感”が特徴。阿部は撮影の時に一足先に食べた