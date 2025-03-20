3月21日21時よりフジテレビ系で放送される津田健次郎主演ドラマ『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』内で、事件発生直後の営団地下鉄（現：東京メトロ）の実際の無線音声が放送されることが決定した。 参考：『不適切にもほどがある！』SPドラマのストーリーを予想描かれる時代は1995年？ 本作は、30年前の1995年3月20日に発生した「地下鉄サリン事件」を題材にしたドキュメンタリ&#125