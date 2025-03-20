立山黒部貫光（富山市）は昨年で運行を終えた「立山トンネルトロリーバス」に代え、４月１５日から運行を始める「立山トンネル電気バス」の詳細を公表した。車体に立山黒部アルペンルートの風景を描き、車内は段差がなく開放感がある。新風を吹き込む一方、トロバスが掲げていた社章を電気バスに引き継ぎ、長年の歴史をつなぐ。（吉武幸一郎）高齢者に優しく全国でも普及が少ない電気で駆動するバスを導入するのは、ディーゼル