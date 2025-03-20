俳優の高岡早紀さんが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【高岡早紀】「ぶらぶらと表参道へお買い物」「シャネル」のサングラス「セリーヌ」のコートのコーデすっぴんショットに反響続々高岡さんは、「ぶらぶらと表参道へお買い物。」と書き出し、続けて、「サングラスはすっぴんの心強い見方です。。」（※原文ママ）と大きなサングラスをかけ表参道の交差点で自撮りした