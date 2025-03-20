タレントのつるの剛士（49）が、レトロなおもちゃやゲームが並ぶ自宅の趣味部屋を公開し、反響を呼んでいる。【映像】広々したリビングで編み物をする妻・美紀さん2003年、当時スタイリストだった美紀さんと結婚し、2男3女、5人の子どもの父でもある、つるの。これまでにもInstagramでは、家族や自宅の様子を発信している。2024年6月には、カナダへ留学している長男と次女が帰国した際の家族ショットや、10月には美紀さんが