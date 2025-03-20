記者会見する米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長＝１月２９日/Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１８〜１９日に開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、前回に続き政策金利を据え置くことを決定した。年内に追加利下げを２回行うとの見通しは維持した。政策金利は年４.２５〜４.５０%のままとなり、ＦＲＢは今後、成長の鈍化と関税措置などによるインフレ率の