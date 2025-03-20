桜の名所や史跡などを掲載した観光マップ（寒川町観光協会提供）桜を見ながら飲食やダンスショーなどを楽しむイベント「さむかわ桜まつり」が２９日、さむかわ中央公園（神奈川県寒川町宮山）で開かれる。入場無料。町観光協会によると、同公園には７０本以上のソメイヨシノが植えられており、ジョギングコースでは満開時に約１００メートルにわたって「桜のトンネル」を見ることができる。当日は、ピザやクレープ、沖縄そば