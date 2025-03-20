阿賀野市の遊園地『サントピアワールド』が、3月20日から今シーズンの営業を開始しました。 開業49周年の『サントピアワールド』。ここ数年は厳しい経営状況の中、斬新なアイデアのイベントやアトラクションで注目を集めています。 ■新潟市から 「サークルの仲間で来ました。子供の時に来たと思うんですけど、久しぶりなので楽しみ。」 ■五泉市から 「(Q.どのアトラクションが楽しみ？)ブラ