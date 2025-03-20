これから本番を迎えるお花見シーズン。天気のいい日に青空に映える満開の桜や、日光できらめく川の水面に浮かぶ桜の絨毯を見たいという人も多いことだろう。せっかくのおでかけが台無しにならないように、お花見に行く際には事前の天候のチェックが必要だ。今回の記事では、現時点の今週末(3月22日・23日)の天気予報に基づいたおでかけ情報を紹介！週末に向けて、人気お花見スポットのリサーチと合わせて、お天気情報もチェックし