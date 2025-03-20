英語でのインタビューに…通訳介さず日本語で答える大谷ドジャースの大谷翔平投手は18、19日に東京ドームで行われたカブス戦にいずれも「1番・指名打者」で出場。2試合で8打数3安打1本塁打と好スタートを切り、連勝に貢献した。18日の開幕戦では5打数2安打2得点の活躍。試合後のインタビューで日本語通訳を介さず質問に答える様子に、一部のファンが苦笑いする状況が生まれている。大谷は18日の試合で5回に右前打。逆転の足掛