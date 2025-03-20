元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子（48）が20日までにインスタグラムを更新。息子の卒業式に参列、和服姿を公開した。内田は「Kimono day.特別な日に」とつづり、「卒業式」「泣いた」「笑った」「全てに感謝」などのハッシュタグを付けて投稿。黒地の着物に、白＆金地の帯に赤い帯締め姿を公開した。この投稿に「落ち着いた色合いもすてきです」「息子さん卒業おめでとうございます。きれい過ぎる、自慢のお母さんでし