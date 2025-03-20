日本で働く外国人が、特に地方で増えている。朝日新聞が自治体にアンケートをしたところ、海外の自治体や大学に人材を供給してもらう協定の締結が、コロナ後に地方で急増していた。日本の総人口に占める外国人の割合は、国の予測を大幅に前倒しし、2050年ごろに1割になる可能性がある。【画像】「外国人優遇だ」批判の電話やまず保険や現金支給…過熱する争奪戦アンケートは47都道府県と20政令指定都市の計67自治体を対象に2