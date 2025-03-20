［上海２０日ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）は２０日、事実上の政策金利で、銀行の貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）を予想通り５カ月連続で据え置いた。１年物を３．１％、住宅ローン金利に影響する５年物は３．６％に据え置いた。人民銀行は先週、適切な時期に金利と銀行の預金準備率を引き下げ、流動性を潤沢に保つと表明した。最近発表された鉱工業生産などの指標は、景気