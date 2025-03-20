フジテレビでは、21日に津田健次郎が主演を務める『1995〜地下鉄サリン事件30年救命現場の声〜』を放送する（後9：00）。30年前の1995年3月20日に発生した「地下鉄サリン事件」を題材にしたドキュメンタリードラマで、事件発生から30年の年月を経て、あのとき何が起こっていたのか、そして自らの命も危険にさらされる中で懸命に救助にあたった者たちの姿を救命ドラマとして描く。今回、事件発生直後の営団地下鉄（現：東京メト