日本の立ち技格闘技のトップファイターが一同に集結し、世界のトップファイターに立ち向かう。格闘技ファンの夢が実現するビッグイベント『ONE 172：武尊 VS ロッタン』が、23日にさいたまスーパーアリーナで開催される（U-NEXT独占で全試合PPVライブ配信、最初の2試合は無料視聴）。【動画】武尊vs.ロッタン、フェイスオフで激しい前哨戦スーパーレックも熱視線出場するのは、K-1で3階級を制覇した武尊を中心に、野杁正明、