日本には魅力的な観光地や自然など、さまざまな観光名所がありますが、行先がいつもワンパターンになってしまったり、次はどこに行こうか決められなかったりする人も多いのではないでしょうか。そこで、人材派遣を行うR＆G（さいたま市）が、「次に行ってみたい国内の旅行先ランキング」について調査を実施。その結果を公開しました。調査は2024年12月23日から同月24日、全国の男女500人（女性336人／男性164人）を対象にイン