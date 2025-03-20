大日本印刷（DNP）は、大阪・関西万博の会場内オフィシャルストア「2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア東ゲート店MARUZEN JUNKUDO」で、4月13日から『DRAGON BALL（ドラゴンボール）』とコラボレーションしたグッズを販売する。【画像】作中のストーリーを屏風絵のように一枚絵にしたポスター『DRAGON BALL』（鳥山明／著）とのコラボは、世界に誇る文化として日本のマンガの魅力を発信する機会として実現。日本古来