乃木坂46の井上和（20）が地上波ドラマ初出演にして初主演を務めるテレビ朝日ドラマ『スプリング！』が21日午後11時15分から放送される。放送を前に井上が取材に応じ、撮影を振り返りながら学生生活への憧れを語った。【場面写真】袴姿も！初主演ドラマで青春ラブストーリーに挑戦した井上和本作は、数多くのシナリオライターを輩出してきた『テレビ朝日新人シナリオ大賞』の第23回大賞作品を映像化。ドラマとしては珍しい“小