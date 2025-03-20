スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『CALATIR（カラティール）』のボンボンショコラ セレクションなどです。「鮮明な果実味と香りに、カカオが果物であることやチョコレートの奥深さを思い知りました」。パティスリー『レタンプリュス』の熊谷治久シェフを駆り立てたのは、一枚のビーントゥバー（※）。以来、自身のチョコをお菓子に使いたいと研究を重ね、ついに工房まで建ててビ