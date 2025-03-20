3月18日、1児の父であるオリエンタルラジオ・藤森慎吾がInstagramを更新した。【写真】抱っこ紐のパパ姿を披露藤森は、自身のInstagramアカウントにて、「パパ活 若い女の子にいれこんでます」とコメントし、抱っこ紐を使って娘を抱っこしている様子、娘の寝顔や笑顔の写真などを掲載。また、「42歳になりました昨日」と、3月17日には誕生日を迎えたことも合わせて報告した。この投稿に対し、コメント欄には「お誕生日おめでとうご