【モデルプレス＝2025/03/20】NEWSの増田貴久が19日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。2月に行われた初のソロコンサート「増田貴久 1st LIVE 喜怒哀楽」を振り返った。【写真】NEWS増田貴久、鍛え上げられた逞しい肉体◆NEWS増田貴久、初ソロコンを回顧2月18日に大阪公演、25、26日に東京公演を行った増田。初めてのソロコンサートで苦労したこと