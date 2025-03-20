突然ですが「先斗町」という漢字、読めますか？一度は行ってみたい京都の観光スポットで風情のある場所です。読み方も印象的で一度聞いたら忘れないでしょう。気になる正解は…正解は「ぽんとちょう」でした。先斗町は、京都河原町から少し歩いたところにある、小さな路地に広がる風情あるエリアです。料亭や飲み屋などが立ち並ぶ歓楽街で、鴨川に面した席で食事を楽しめる店もあります。京都観光の際に足を運んでみてはいかがでし