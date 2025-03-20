森保一監督率いるサッカー日本代表は20日、ワールドカップ北中米大会アジア最終予選のバーレーン戦を迎える。この試合に勝利すれば8大会連続8回目のワールドカップ出場が決定する。ここまで5勝1分け無敗勝ち点16でグループ首位を独走する日本代表。勝てば世界最速でのワールドカップ出場が懸かる中、英メディア『SPORTS MOLE』がプレビュー記事を掲載。ここまでの日本代表の戦いぶりと、この試合の展望を語っている。同メディアは