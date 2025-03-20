東京・八王子市で20日朝、横転した車が炎上し、1人が死亡した。交差点付近で横転した車を撮影した映像からは、車体から炎と大量の煙が出ている様子が分かる。停車中の軽自動車に別の車が追突20日午前7時前、八王子市上野町の交差点で、停車中の軽自動車に別の車が追突し横転した。追突された軽自動車はその後、炎上し乗っていた1人の死亡が確認された。死亡したのは20代男性とみられるということで、警視庁が身元の確認を急ぐとと