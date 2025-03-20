リヴァプールに所属するMFライアン・グラフェンベルフはオランダ代表から負傷離脱したようだ。英『BBC』など複数メディアが報じている。同選手はネーションズリーグ準々決勝のスペインとの2試合に臨むオランダ代表のチームに選ばれていたが、カラバオカップ決勝戦での負傷が完全に回復しなかった模様。オランダ代表はSNSにて「ライアン・グラフェンベルフは今夜オランダ代表のトレーニングキャンプを離れた。この週末に負った負傷