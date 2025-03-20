（20日、第97回選抜高校野球大会1回戦西日本短大付6―0大垣日大）【写真】強打も言葉も磨き、戻ってきた甲子園西短付の「俳人」安田選手大会3日目にして、1号本塁打が飛び出した。柵越えではなく、ランニング本塁打だった。西日本短大付の3番打者、斉藤大将（だいすけ）は「ホームランを打つタイプじゃないのでびっくり」と興奮した様子。七回の先頭で左打席へ。カウント1―1。外角のボールゾーンから入ってきた緩い変化