20日にFIFAワールドカップ予選のバーレーン戦を控えているサッカー日本代表チーム。選手たちは先日帰国してキャンプに入り、試合に向けて準備を進めている。昨年11月以来の国際試合とあって、その間には日本代表の選手たちにも様々な変化が訪れていたよう。鎌田大地が気になっていたのは、スポルティングCPでプレーしている守田英正の髪型だったようだ。「なんかさ、一時めっちゃ髪の毛短くなってなかった？今は伸びたけど。あれ、