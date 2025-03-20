ドジャースの山本由伸投手（26）が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。米ロサンゼルスに到着したことを報告した。ドジャースとカブスの選手、スタッフは日本での開幕2連戦を終え、19日の試合後、空港に直行。主催者によると、カブスは20日午前1時43分に米アリゾナ州フェニックスに向けて、ドジャースは同2時42分に米カリフォルニア州ロサンゼルスに向けて、それぞれチャーター機で出発した。