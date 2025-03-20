お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が19日に自身のアメブロを更新。子ども達にサプライズで伝えたことを明かした。この日、小原は「サプライズ ビッグ プレゼント！！！」というタイトルでブログを更新し「新神戸駅です！」と子ども達の写真とともに現在地を報告。「向かう先は」「メジャーリーグ開幕戦 MLB JAPAN様より家族でご招待いただきました」と明かした。続けて、招待されている日が長男・誠希千（せいきち）くんの誕