楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「月末SALE」を3月20日午前10時から31日午前9時59分まで開催する。設定ホテルと料金の一例は、3S HOTEL ATSUGI（朝食付）が5,550円から、ホテル平安の森京都（同）が7,800円から、デュシタニ京都（同）が31,942円から、ホテル アジール・奈良（2食付）が13,770円から、ホテルリソルトリニティ那覇（朝食付）が7,740円からなど。いずれも1名あたりの料金。2026年2月までの国内宿