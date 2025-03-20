FRUITS ZIPPERが、『映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン』主題歌の新曲「KawaiiってMagic」を3月19日に配信リリース。さらに、本楽曲を表題とした5月14日リリースの3rdシングルCDのジャケット写真とアーティスト写真を公開した。 （関連：FRUITS ZIPPER、新しい学校のリーダーズを成功に導くアソビシステム 中川悠介が仕掛けるエンタメビジネスのアップデート）