「選抜高校野球・１回戦、天理−山梨学院」（２０日、甲子園球場）接戦の中、天理にアクシデントが起きた。両軍無得点の三回２死満塁で７番・石井翔太捕手（３年）が頭部付近に死球を受けた。１ボールからの２球目、１３５キロの速球が左側頭部を直撃。石井は倒れ込んで起き上がることができず、球審などが駆け寄る中で担架でベンチ裏へ運ばれた。場内は騒然となった。押し出し死球で先制に成功したが、臨時代走を送ったベ