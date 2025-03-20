和歌山市のホテルアバローム紀ノ国のイタリア料理店で、計１９人に下痢や嘔吐などの症状が発生し、和歌山市はサポウイルスによる食中毒と断定しました。和歌山市によりますと、１３日に和歌山保健所に「３月９日の利用者から、下痢などの症状を呈している」という届け出がありました。調査の結果、２３人中１９人（１０歳未満〜９０歳代）に食中毒症状がありました。発生状況が似ていたこと、有症者と従業員からサポウイル