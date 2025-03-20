電動化がGTS成立のキーとなる？ついにポルシェ911にも電動化システムが組み込まれることになる！そんなニュースを聞いたのは昨年の春ごろ、992型911の改良進化型が発表された時だった。今回ようやく、ハイブリッドモデルである『ポルシェ911カレラGTS』（以下911GTS）を試すチャンスが巡ってきた。【画像】911史上初となるハイブリッドモデル、ポルシェ911カレラGTS！全31枚では911GTSの説明から。同社が超軽量なハイブリッド