末尾が「0110」からかかってくる警察官を装った詐欺電話が急増しています。番組では、18日にかかってきた実際の電話音声を入手しました。【画像】本物の元刑事に電話してきた偽警官マニュアル見て紙めくる音■突然の電話「資金洗浄の罪に」19日に番組が取材したのは、元警視庁捜査一課で刑事をしていた高野敦氏です。高野氏「きょうすぐに富山県警の捜査本部に行ってくれと言われた瞬間に、本当に詐欺電話だなと確信しました