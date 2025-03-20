タレントのホラン千秋（36）が、この春から新生活を送る人たちの不安や悩みを軽減した。自分自身、新しい環境に馴染むことが苦手だったといい「そんな時は『頑張らない』を頑張るようにしていました。友達作りや新しい職場に馴染むため、どうしても頑張ってしまうけど、大体3カ月たてば何でもうまくいっていました」と振り返り「あまり考えず、頑張り過ぎずに淡々とやることを大事にしているので、最近は無理をしなくなりました」