Andrea Shalal[ワシントン １９日 ロイター] - ロイターが入手したホワイトハウスの文書によると、トランプ米大統領は２０日、教育省廃止に向けて大統領令に署名する見通し。民主党が主導する２０州とコロンビア特別区の司法長官グループは先週、トランプ政権による教育省廃止と職員の約半数の一時解雇の停止を求める訴えをボストン連邦裁判所に起こしている。トランプ氏と顧問のイーロン・マスク氏は、国際開発局（ＵＳＡＩＤ