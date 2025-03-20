一時期より見かける頻度は下がりましたが、「過払い金請求」というキーワードをCMなどで目にすることがあります。そのようなCMの多くは、司法書士や弁護士の事務所に電話1本することで、請求までの手続きを全てお任せできることをメリットとしてうたっています。 本記事では、実際に請求した場合に、どのぐらいの金額が戻ってくるのかについて確認してみたいと思います。 なぜ、過払い金が発生したのか？