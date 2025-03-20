[１９日 ロイター] - トランプ米大統領は１９日、関税が経済に徐々に影響し始める中、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は金利を引き下げた方が良いと投稿した。「米国の関税が経済に影響し始める（徐々に！）中、ＦＲＢは金利を引き下げた方がはるかに良い。正しいことを行え」とトゥルース・ソーシャルに書き込んだ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１８─１９日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、市場の予想通り、フェデラ