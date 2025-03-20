マリナーズやロイヤルズなどで活躍した元大リーガーのマック鈴木氏（49）が20日、自身のブログを更新。ドジャース対カブスの開幕戦「MLBWORLDTOURTOKYOSERIES」を東京ドームで観戦したところ、大物と隣の席だったことを明かした。マック氏は「東京ドーム初上陸の兄貴たち男三人は早目に到着して試合前のセレモニーを堪能しました」とつづり、息子2人と、豪華オープニングセレモニーから試合を楽しんだことを投稿。