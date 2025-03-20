性格の違う双子天真爛漫な女の子と引っ込み思案な男の子。同じ顔をしたふたりの悩み／ふたごチャレンジ！（1）双子育児に毎日てんてこ舞い!? けれど、そんな大変さを吹き飛ばすほどの可愛らしさを誇るのが、かんきつ家の一卵性双生児姉妹・かぼすちゃんとすだちちゃんです。ふたりが生まれてからというもの、母であるいよかんさんは初めての育児に戸惑うことばかりですが、夫・ぶんたんさんと協力し合い、大変ながらも幸せな日々を