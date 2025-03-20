この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。セミさんは上京後、バイトをしながら漫画家のアシスタントになるため応募を続けていました。3か月ほど経ったころ、世羅と星佳とテレビ通話をしたのですが…。このとき、世羅から気になることを言われました。『結婚式に来なかった20年来の親友と縁を切った話』第17話をごらんください。